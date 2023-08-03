Пекин указал на действия НАТО в АТР против России и Китая

Действия Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая. Об этом заявил 3 августа посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам высокопоставленного дипломата, США уже сформировали в регионе военный блок AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) и создали механизм QUAD в составе США, Японии, Индии и Австралии.

«Теперь они хотят ввести в АТР военную организацию НАТО в целях интеграции системы европейских и азиатских альянсов для разделения расходов и давления, чтобы США могли подавлять и сдерживать Китай и Россию и поддерживать глобальную гегемонию», — цитирует Чжана ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон после эскалации украинского кризиса манипулировал НАТО для раздувания так называемой китайско-российской угрозы. В итоге Белым домом был создан предлог для продвижения НАТО в АТР.

Посол Китая также призвал Токио не поддерживать расширение военного блока.

«Мы также советуем Японии и другим странам в полной мере усвоить уроки истории: не стоит, не считаясь с мнением других стран, единолично подрывать общую обстановку мира и стабильности в регионе, не надо становиться проводником расширения НАТО на восток», — заключил он.

Ранее, 24 июля, Китай предостерег Японию от взаимодействия с НАТО, которое своими заявлениями, по мнению Пекина, способствует возникновению конфронтации в регионе.

До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.