Путин указал на попытки НАТО выйти за рамки своей деятельности

Страны НАТО пытаются расширить влияние и предпринимают попытки выйти за рамки своей деятельности. Об этом 8 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — указал президент в ходе встречи с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

Путин отметил, что США, руководствуясь своими собственными корыстными интересами, все больше втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), стараясь создать там новые военно-политические блоки с участием стран региона.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай спокойно и взвешенно реагируют на такие действия.

«Но мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего Китайской Народной Республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе, благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», — сказал Путин.

По его словам, учения проводятся на регулярной основе, и уровень взаимодействия между странами постоянно повышается.

В начале октября Bloomberg писало, что США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии, стремясь противостоять Пекину. Источники агентства рассказали, администрация президента США Джо Байдена разработала ряд отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD: США, Индия, Япония и Австралия. Кроме того, сеть соглашений включает трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство, охватывающее США, Японию и Филиппины.

Ранее, 14 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по внедрению в АТР несут для альянса особую опасность. Он отметил, что на 18-м Восточноазиатском саммите страны региона высказались за сохранение архитектуры, в центре которой находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

До этого, 7 сентября, министр также указал на риск милитаризации АТР на фоне проникновения НАТО на территорию региона.