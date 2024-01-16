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Генсек НАТО Столтенберг исключил расширение альянса за счет Азии
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Генсек НАТО Столтенберг исключил расширение альянса за счет Азии

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Фото: TASS/EPA/Georgi Licovski
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НАТО останется региональным альянсом и не собирается расширяться за счет Азии, заявил 16 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек альянса Йенс Столтенберг.

При этом он указал на то, что Североатлантический альянс должен реагировать на происходящее в Азиатском регионе.

«Вы правы, что НАТО — это трансатлантический альянс, мы останемся региональным альянсом. Но трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот. Мы должны понимать, что это не про движение НАТО в Азию, но про то, что Китай подходит ближе к нашим дверям», — отметил Столтенберг, трансляция его речи велась на YouTube-канале NATO News.

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В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить влияние и предпринимают попытки выйти за рамки своей деятельности. По его словам, США втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе для создания там новых военно-политических блоков с участием стран региона.

Кроме того, в начале октября Bloomberg писало, что США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии, стремясь противостоять Пекину. Источники агентства рассказали, что администрация президента США Джо Байдена разработала ряд отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD: США, Индия, Япония и Австралия. Кроме того, сеть соглашений включает трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство, охватывающее США, Японию и Филиппины.

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