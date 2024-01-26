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В МИД РФ заявили об отсутствии влияния поставок F-16 Киеву на ход СВО

МИД РФ: поставки F-16 Нидерландами Украине не окажут влияния на ход СВО
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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки Нидерландами Украине истребителей F-16 производства США не окажут влияния на ход спецоперации по защите Донбасса, заявил 26 января МИД РФ на своем сайте.

В министерстве слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать самолеты Киеву. Есть также утечки и относительно количества планируемых к поставке машин и возможных сроков.

«Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого контрнаступа», — говорится в сообщении.

В МИДе также подчеркнули, что власти королевства и их партнеры по «коалиции истребителей» в своем безудержном стремлении демонстрировать непоколебимую поддержку Украины всё глубже увязают в конфликте на Украине, становясь соучастниками военных преступлений киевского режима.

«В Гааге и других европейских столицах не могут не понимать, что столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы», — добавили в МИДе.

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Ранее, 23 января, сообщалось, что страны Запада планируют передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители-бомбардировщики F-16 и сопроводительную технику, необходимую для их обслуживания, уже в 2024 году. Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что в настоящее время проходит подготовка украинских пилотов, которые тренируются управлять F-16.

До этого, 20 января, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об опасении украинских военных ввозить в страну истребители F-16 и крупные партии ракет противовоздушной обороны (ПВО) из-за высокого риска, что российские войска их уничтожат.

В этот же день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западные страны откладывают передачу Украине F-16, поскольку перестали верить в успех Киева в противостоянии с Россией. По его словам, Запад не хочет потратить впустую свои военные ресурсы.

Украина надеется получить 19 самолетов от Дании, также несколько машин Киеву обещали поставить Нидерланды и Бельгия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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