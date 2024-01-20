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В США объяснили откладывание Западом поставок F-16 Украине

Экс-разведчик Риттер: Запад откладывает поставки F-16 Киеву, не веря в его успех
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Фото: REUTERS
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Западные страны откладывают передачу Украине истребителей F-16, поскольку перестали верить в успех Киева в противостоянии с Россией. На это указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в субботу, 20 января.

По его словам, Запад не хочет потратить впустую свои военные ресурсы.

«Передача F-16 Украине вряд ли станет сюрпризом для российских военных <…>. Уверен, у России уже есть решение этого вопроса. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Поэтому, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — отметил Риттер в беседе с «РИА Новости».

Такой срок, по его мнению, называется потому, что в течение полугода конфликт либо завершится, либо его исход станет окончательно понятен.

«Почему шесть месяцев? Потому что, с моей точки зрения, если к этому времени [противостояние] и не будет завершено полностью, то его исход будет окончательно понятен. А последняя вещь, которая нужна Западу, — предоставить F-16 и видеть, что их сбивают», — указал Риттер.

При этом он добавил, что даже если Киев и получит истребители F-16, то в очень ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на поле боя.

«Западные страны могут передать один-два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сфотографировать и объявить всем, что у них есть F-16. Однако мысль о том, что F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, абсурдна», — сказал бывший американский разведчик.

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Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия.

8 января контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов в беседе с «Известиями» отметил, что поставка F-16, по его мнению, не окажет значительного влияние на развитие ситуации на поле боя. Он назвал подготовку пилотов очень серьезным и затратным процессом, указав на то, что для летчиков очень важно иметь соответствующий налет на этих истребителях, а управление ими отличается от управления украинскими самолетаами советского производства.

Ранее, 6 января, газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. В том же месяце британская газета The Telegraph написала, что истребители F-16 не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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