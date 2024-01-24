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В Пентагоне объявили о намерении передать Украине первые F-16 в 2024 году

Пентагон: коалиция по F-16 для Украины планирует передать первые самолеты в этом году
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Фото: ТАСС/EPA/Robert Ghement
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Страны Запада планируют передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители-бомбардировщики F-16 и сопроводительную технику, необходимую для их обслуживания, уже в 2024 году. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники во вторник, 23 января, сообщает Politico.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна [западная] коалиция», — цитирует ее ТАСС.

Также Уолландер сообщила, что в настоящее время проходит подготовка украинских пилотов, которые тренируются управлять F-16.

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Ранее, 20 января, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об опасении украинских военных ввозить в страну истребители F-16 и крупные партии ракет противовоздушной обороны (ПВО) из-за высокого риска, что российские войска их уничтожат.

В этот же день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западные страны откладывают передачу Украине F-16, поскольку перестали верить в успех Киева в противостоянии с Россией. По его словам, Запад не хочет потратить впустую свои военные ресурсы.

До этого, 14 января, Игнат отметил, что Украине будет очень сложно содержать F-16. Он связал это с необходимостью также обслуживать несколько уже состоящих на вооружении ВСУ видов истребителей. При этом каждый тип самолета НАТО требует дополнительных ресурсов на содержание, пояснил Игнат.

Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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