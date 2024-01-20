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На Украине американские истребители F-16 назвали «хорошей мишенью» для ВС РФ

ВСУ опасаются ввозить F-16, потому что их могут уничтожить российские военные
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украинские военные опасаются ввозить в страну истребители F-16 и крупные партии ракет противовоздушной обороны (ПВО) из-за высокого риска, что российские войска их уничтожат. Об этом 20 января заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Разведка, к сожалению, у них (российских военных. — Ред.) работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами <...> Та же история и с самолетами F-16», — сказал он в интервью украинскому журналу «Фокус».

Игнат пояснил, что на украинской территории F-16 «станут хорошей мишенью» для Вооруженных сил РФ. По этой причине Киеву сначала следует подготовить инфраструктуру и прочие условия для получения данных истребителей, отметил представитель украинских ВВС.

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Ранее в этот день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западные страны откладывают передачу Украине F-16, поскольку перестали верить в успех Киева в противостоянии с Россией. По его словам, Запад не хочет потратить впустую свои военные ресурсы.

До этого, 14 января, Игнат отметил, что Украине будет очень сложно содержать F-16. Он связал это с необходимостью также обслуживать несколько уже состоящих на вооружении ВСУ видов истребителей. При этом каждый тип самолета НАТО требует дополнительных ресурсов на содержание, пояснил Игнат.

Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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