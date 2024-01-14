Украине будет очень сложно содержать истребители F-16. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — сказал он в ходе эфира, запись которого была опубликована 12 января на YouTube-канале украинского телеканала.

Игнат отметил, что в перспективе Киев должен перейти на западные вертолеты и истребители. Советник командования воздушных сил при этом подчеркнул, что каждый тип самолета НАТО — это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию.

Ранее, 6 января, газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. В свою очередь, Игнат сообщил, что провел проверку и не обнаружил на официальном сайте минобороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16.

До этого, 3 января, британская газета The Telegraph написала, что истребители F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для Вооруженных сил Украины.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.