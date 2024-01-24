Бывший немецкий дипломат обвинил НАТО в начале конфликта на Украине

Члены новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» — бывший дипломат Михаэль фон дер Шуленбург и бывший депутат немецкого бундестага Фабио Де Маси — раскритиковали НАТО и выступили за прекращение огня и переговоры по Украине. В большом интервью немецкой газете Der Spiegel 23 января политики обвинили Североатлантической альянс в начале конфликта.

Шуленбург не ответил на вопрос, стоит ли Германии выйти из НАТО, однако обозначил, что критически относится к организации, потому что «НАТО больше не является оборонным союзом, а превратился в глобальный альянс для интервенций», который нарушает Устав ООН. Кроме того, «военные операции НАТО привели к большим жертвам среди гражданского населения, которые выходят за рамки того, в чем мы обвиняем такие жестокие террористические организации, как ИГИЛ» (ИГ, запрещено в РФ), указал бывший дипломат.

Политик сообщил, что, «по данным американского конгресса, только США осуществляли военное вмешательство в другие страны 251 раз с момента окончания холодной войны». А так называемая «борьба с терроризмом», согласно данным Университет Брауна, «прямо или косвенно стоила жизни 4,5 млн человек».

Тему конфликта на Украине он также затронул в контексте расширения НАТО. Шуленбург отметил, что происходящее напоминает Европе о том, «насколько важно принимать собственные решения», потому что «интересы Европы не совпадают с интересами США, в том числе в сфере безопасности», отметил он. А после президентских выборов в США это может стать еще более актуальным, добавил он. В частности, например, «война с Россией на европейской земле и разрушенная Украина не входит в интересы Европы», считает он.

Также бывший дипломат отметил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) России «было запланированное расширение НАТО на Украину», и конфликт «можно было предотвратить или закончить раньше», решив дипломатическим путем, применяя правила и нормы ОБСЕ. И смысл данного конфликта прежде всего в безопасности Украины и России.

Шуленбург указал, что президент РФ Владимир Путин явно не преследовал никаких крупных военных целей, начиная СВО, поскольку, по данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, операция началась с «максимальной численностью в 190 тыс. солдат, в то время как армия Украины насчитывала не менее 400 тыс. человек». Таким образом, «вопрос о том, кто виноват в конфликте, очень сложен и, вероятно, будет обсуждаться и через 100 лет», считает политик.

В свою очередь, бывший депутат Фабио Де Маси в ответ на утверждение журналиста Der Spiegel о том, что Путин якобы не готов к переговорам, пояснил, что это не так.

«Переговоры состоялись в Стамбуле в марте 2022 года. В центре внимания был вопрос о том, вступит ли Украина в НАТО. По словам украинских дипломатов, мирное решение было очень близко. Однако британцы посоветовали Украине не соглашаться на мирный план. Теперь груды трупов стали еще выше, а русские одерживают верх», — резюмировал он.

24 января политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева в разговоре с «Известиям» отметила, что Германия находится на грани в вопросе предоставления помощи Украине, что еще больше усугубляет давно назревший раскол в Евросоюзе. Таким образом она прокомментировала заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что Берлин уже не может оказывать помощь Киеву без участия союзных стран.

23 января день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС.

До этого, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнес к «уткам» «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.