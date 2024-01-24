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Политолог заявила о растущем недовольстве внутри ЕС из-за помощи Киеву

Политолог Елисеева: Германия находится на грани в вопросе помощи Украине
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Фото: ТАСС/Zuma
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Германия находится на грани в вопросе предоставления помощи Украине, что еще больше усугубляет давно назревший раскол в Евросоюзе. Таким образом политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева прокомментировала «Известиям» 24 января заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что Берлин уже не может оказывать помощь Киеву без участия союзных стран.

«Безусловно, этот посыл, конечно, был направлен не на США, потому что Вашингтон и так дает деньги, причем довольно большие, а на другие страны Европейского союза, но есть нюанс. У других стран ЕС таких денег просто нет. Поэтому, с одной стороны, конечно, данное заявление показательное, потому что Германия начинает психовать, а с другой стороны, оно бесполезное, потому что денег ни у кого нет», — сказала Елисеева.

По ее словам, раскол в ЕС касаемо помощи Киеву назрел уже давно, однако сейчас его всеми силами пытаются купировать, применяя различные инструменты. При этом Германия хочет обратить внимание на то, что в одиночку Берлин делать ничего не собирается.

«Публичное заявление о том, что мы помогать уже в таком объеме не можем в одиночку, — это, конечно, что-то новое в таком масштабе и тем более от Германии, но это говорит о том, что ФРГ уже на грани, там очень много проблем, и деньги на решение внутренних конфликтов жизненно необходимы. Безусловно, Германия в одиночку тянуть ничего не может, а никто другой в таком объеме давать ничего не собирается», — отметила политолог.

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Как отметил министр министра финансов ФРГ Линднер изданию Die Zeit, Берлин превыше всего ценит общность интересов европейского сообщества, но не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, а другие могли продолжать делать меньше.

В тот же день, 23 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.

До этого, 17 января, Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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