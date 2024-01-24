Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин беспилотным подводным аппаратом
Мир
Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Мир
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Сюжет:

В Германии заявили об отсутствии возможности помогать Украине в одиночку

Министр финансов Германии Линднер: ФРГ не способна помогать Украине в одиночку
0
Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Германии нет возможности оказывать помощь Украине без участия союзных стран. Об этом 23 января сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как отметил министр, Берлин превыше всего ценит общность интересов европейского сообщества. В связи с этим Германия намеревается поддерживать Украину, однако Берлин может столкнуться с перегрузкой экономической системы страны.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», ― цитирует Линднера издание Die Zeit.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

Ранее в этот день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.

21 января стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) разработали новый план по предоставлению помощи Украине на сумму свыше €20 млрд. По информации WSJ, данная инициатива предусматривает создание специального фонда, который поглотит примерно €6,5 млрд из созданного двумя годами ранее Европейского фонда мира. Отмечается, что новый фонд будет ежегодно получать до €5 млрд в период с 2024 по 2027 год.

До этого, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024