В Германии заявили об отсутствии возможности помогать Украине в одиночку
У Германии нет возможности оказывать помощь Украине без участия союзных стран. Об этом 23 января сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Как отметил министр, Берлин превыше всего ценит общность интересов европейского сообщества. В связи с этим Германия намеревается поддерживать Украину, однако Берлин может столкнуться с перегрузкой экономической системы страны.
«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», ― цитирует Линднера издание Die Zeit.
Ранее в этот день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.
21 января стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) разработали новый план по предоставлению помощи Украине на сумму свыше €20 млрд. По информации WSJ, данная инициатива предусматривает создание специального фонда, который поглотит примерно €6,5 млрд из созданного двумя годами ранее Европейского фонда мира. Отмечается, что новый фонд будет ежегодно получать до €5 млрд в период с 2024 по 2027 год.
До этого, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.