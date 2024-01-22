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WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд

The Wall Street Journal: ЕС создал новый план помощи Украине на €20 млрд
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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В Европейском союзе (ЕС) разработали новый план по предоставлению помощи Украине на сумму свыше €20 млрд. Об этом в воскресенье, 21 января, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект.

«На этой неделе чиновники Европейского союза приступят к рассмотрению нового плана по разблокированию десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, стремясь перестроить важнейшую программу помощи, увязшую во внутренних разногласиях», — указывается в материале.

По информации WSJ, данная инициатива предусматривает создание специального фонда, который поглотит примерно €6,5 млрд из созданного двумя годами ранее Европейского фонда мира. Отмечается, что новый фонд будет ежегодно получать до €5 млрд в период с 2024 по 2027 год.

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19 января агентство Bloomberg сообщило, что страны — члены ЕС находятся на стадии обсуждения создания нового фонда, средства из которого пошли бы на военную поддержку Украины. По данным агентства, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) предложила выделить приблизительно €5 млрд годового бюджета, однако сумма в настоящий момент не согласована. По данным источников агентства, документ с возможным планом действий будет представлен в ближайшее время.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 января заявил, что для достижения успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте им требуется значительно больше оружия.

Ранее, 15 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИД также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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