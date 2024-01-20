Страны Евросоюза обсуждают создание нового фонда для военной помощи Киеву

Страны — члены Европейского союза (ЕС) находятся на стадии обсуждения создания нового фонда, средства из которого пошли бы на военную поддержку Украины. Об этом 19 января сообщило агентство Bloomberg.

Так, известно, что Европейская служба внешних связей предложила выделить приблизительно €5 млрд годового бюджета, однако сумма в настоящий момент не согласована. По данным источников агентства, документ с возможным планом действий будет представлен в ближайшее время.

Идет речь о том, чтобы интегрировать новый фонд в уже существующий Европейский фонд мира (EPF), который был создан в 2021 году, однако чья эффективность ставится под сомнение. Благодаря ему члены ЕС получают компенсацию за оружие, поставленное Украине. Без единогласной поддержки всех 27 стран-участниц происходила блокировка, так как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь для Киева.

«Посланники из нескольких стран, включая Германию, предположили на встрече в среду, что EPF в его нынешней формулировке становится менее эффективным, поскольку всё больше поставок вооружения в будущем будет осуществляться за счет вновь приобретенного оружия, а не из существующих запасов», — передает Bloomberg.

Также стало известно о стремлении ЕС ввести новый пакет антироссийских рестрикций. Потенциальные меры из нового пакета могут коснуться усиления дальнейших листингов, торговых ограничений, а также способности РФ их обходить как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

19 января журнал Der Spiegel указал на перебои в кампании закупок боеприпасов в Германии. В запросе депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса отмечается, что в 2023 году минобороны Германии израсходовало на закупку боеприпасов порядка €845 млн, что примерно на €280 млн меньше, чем планировалось.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 января заявил, что для достижения успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте им требуется значительно больше оружия.

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

8 января французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.