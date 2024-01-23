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В СМИ сообщили о резкой реакции Франции на упреки ФРГ в недостаточной помощи ВСУ

SZ: Франция резко отреагировала на упреки ФРГ в недостаточной помощи Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
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Франция резко отреагировала на упрек канцлера Германии Олафа Шольца в том, что некоторые страны Евросоюза недостаточно помогают Украине. Об этом написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«В последние несколько недель он [Шольц] высмеивал своих коллег в ЕС способом, который был очень необычен лично для него и для правил вежливости, действующих в Союзе», — говорится в материале от 21 января.

По информации издания, канцлер ФРГ заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этому году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия.

В частности, по данным Кильского института мировой экономики, Париж выделил Киеву лишь €0,5 млрд, в то время как Берлин — все €17 млрд. В ответ на это министр обороны Франции Себастьян Лекорню раскритиковал институт за смешивание «капусты и репы». Он отметил, что данные из Киля относятся к «обещаниям и декларациям», а не реальным поставкам, с которыми у Парижа всё в порядке.

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Ранее, 18 января, Лекорню сообщил, что Франция готовится начать поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная уже с января. Он отметил, что президент страны Эммануэль Макрон объявил о новых поставках Киеву порядка 40 ракет Scalp класса «земля — воздух».

Днем ранее Лекорню заявил, что Украина приобрела у Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Они также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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