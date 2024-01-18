Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Франция готовится начать поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная уже с января. Об этом 18 января сообщил министр обороны Себастьян Лекорню.

Он отметил, что президент страны Эммануэль Макрон объявил о новых поставках Киеву порядка 40 ракет Scalp класса «земля-воздух».

«Еще, и это очень важно, мы также начнем поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолетам советского типа — «МиГ» и «Сухой». Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год», — рассказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Кроме того, Франция нарастит и количество поставок артиллерийских снарядов Украине. Так, с февраля их будут поставлять по 3 тыс. единиц в месяц, а не по 2 тыс., как было раньше. Это стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на территории страны.

Днем ранее Лекорню заявил, что Украина приобрела у Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Они также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.