Во Франции заявили о приобретении Украиной шести гаубиц Caesar

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 17 января заявил, что Украина приобрела еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Он отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

«Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть Caesar, чтобы положить начало инициативе», — сказал он в интервью изданию Le Parisien.

Также, по словам Лекорню, в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp, которые были адаптированы для их запуска с самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Член парламента Франции Каролин Коломбье 27 декабря заявила о ряде уязвимостей переданной Украине французской САУ Caesar. По его словам, установка часто не позволяет украинским военным использовать ее в рабочем состоянии из-за обнаруженных на месте уязвимостей. Она слишком большого размера, из-за чего она становится легкой мишенью для российских беспилотников. Кроме того, она очень зависима от спутниковой связи и нуждается в техническом обслуживании.

17 декабря командир украинской бригады Ян Яцычин в интервью Le Monde заявил, что французские САУ Caesar слишком хрупки для применения в зоне боевых действий и чересчур «любят чистоту».

До этого, 30 ноября, генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.