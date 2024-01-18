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Во Франции заявили о приобретении Украиной шести гаубиц Caesar

Глава МО Франции: Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar
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Фото: commons.wikimedia.org/Howitzer Caesar
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 17 января заявил, что Украина приобрела еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Он отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

«Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть Caesar, чтобы положить начало инициативе», — сказал он в интервью изданию Le Parisien.

Также, по словам Лекорню, в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp, которые были адаптированы для их запуска с самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Член парламента Франции Каролин Коломбье 27 декабря заявила о ряде уязвимостей переданной Украине французской САУ Caesar. По его словам, установка часто не позволяет украинским военным использовать ее в рабочем состоянии из-за обнаруженных на месте уязвимостей. Она слишком большого размера, из-за чего она становится легкой мишенью для российских беспилотников. Кроме того, она очень зависима от спутниковой связи и нуждается в техническом обслуживании.

17 декабря командир украинской бригады Ян Яцычин в интервью Le Monde заявил, что французские САУ Caesar слишком хрупки для применения в зоне боевых действий и чересчур «любят чистоту».

До этого, 30 ноября, генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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