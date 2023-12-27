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Во Франции указали на уязвимость переданных Украине гаубиц Caesar
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Во Франции указали на уязвимость переданных Украине гаубиц Caesar

В парламенте Франции заявили об уязвимости переданных Украине гаубиц Caesar
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Фото: Commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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Член парламента Франции Каролин Коломбье заявила о ряде уязвимостей переданной Украине французской самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar. С таким заявлением она обратилась к главе минобороны страны Себастьяну Лекорню.

Как отмечает Lenta.Ru в среду, 27 декабря, Коломбье привела в пример опыт применения артиллерийской установки Caesar в конфликте между Украиной и Россией. Как рассказали украинские солдаты, чьи слова привела газета Le Monde 14 декабря 2023 года, самоходное орудие Caesar «вызывает достаточно негативную реакцию со стороны тех, кто его использует».

Коломбье указала на то, что установка часто не позволяет украинским военным использовать ее в рабочем состоянии из-за обнаруженных на месте уязвимостей. Она слишком большого размера, из-за чего она становится легкой мишенью для российских беспилотников. Кроме того, она очень зависима от спутниковой связи и нуждается в техническом обслуживании.

В этой связи парламентарий спросила у главы оборонного ведомства о возможности модернизации гаубиц, планируется ли их усовершенствование для устранения указанных недостатков и обеспечения «оперативной эффективности французских вооруженных сил и их союзников».

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17 декабря командир украинской бригады Ян Яцычин в интервью Le Monde заявил, что французские САУ Caesar слишком хрупки для применения в зоне боевых действий и чересчур «любят чистоту». Он добавил, что у этого оружия слишком большие размеры — на открытом пространстве оно станет мишенью для встречного огня «через три-четыре минуты», сообщает телеканал «360».

30 ноября генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar. При этом в РАН усомнились в дополнительной поставке Францией артиллерийских установок. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Парижу самому нужно обеспечивать себя вооружениями.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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