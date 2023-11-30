Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar

Украина закупит у Франции дополнительную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Об этом 30 ноября заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Гаврилюк.

«На этой неделе мы уже получили средства и произведем оплату на дополнительную закупку САУ Caesar. Благодарю французскую сторону за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности хотелось бы увеличить количество орудий», — сказал он во время встречи с французской делегацией в Киеве.

Пресс-служба министерства обороны Украины рассказала в Telegram, что стороны обсудили неотложные военные нужды ВСУ и виды оружия, которые может поставить Париж. Французская делегация отметила, что продолжит оказывать военную помощь Украине в 2024 году.

«Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш фонд поддержки пытается покрыть часть расходов по приобретению некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому на следующий год Франция увеличит поставки боеприпасов», — глава фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз (ЕС) не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Двумя днями ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. В частности, по словам Павела, в ЕС не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, к тому же подготовка к полетам на истребителях F-16 идет не так быстро, как следовало бы.

Также в начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.