В РАН усомнились в дополнительной поставке Францией САУ Caesar Украине

Франция вряд ли поставит Украине дополнительную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, так как ей самой нужно обеспечивать себя вооружениями. Об этом «Известиям» 30 ноября заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее в четверг генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Гаврилюк заявил по итогам встречи с французской делегацией в Киеве о намерении закупить у Парижа дополнительную САУ Caesar, не уточнив при этом количество и временной промежуток поставки.

«Вряд ли они будут всё это поставлять в таком максимальном количестве, потому что это стоит денег. Любое предприятие военное, в том числе за свою продукцию должно получать деньги, финансирование. Сможет ли Франция потянуть поставку на Украину, скажем, четырех САУ в месяц? Я не думаю», — усомнился Федоров.

Он отметил, что на сегодняшний день Франция сама находится в сложной экономической ситуации.

«Франция везде говорит, что она будет помогать Украине, насколько это возможно, но всё это упирается не только в технические или геополитические моменты, а просто в финансирование. В этом плане Франция находится в сложной ситуации. Рост экономический в пределах нуля, за этот год Франция имеет государственный долг €3 трлн, это больше 100% ВВП, поэтому была принята программа долгосрочного перевооружения страны», — рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Поэтому для Франции сейчас приоритет не в столько в том, помогать ли Украине, а сколько самой обеспечить себя вооружениями, указал Федоров.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью радиостанции Radio France, что Европейский союз не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев, признал он.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел отметил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.