Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar французского производства, которые Франция передала украинской армии, не подходят для конфликта на Украине. Об этом заявил командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин в интервью изданию Le Monde заявил.

Caesar является скорострельной и высокоточной установкой, но ВСУ редко используют ее. По словам украинского комбрига, она слишком хрупкая и плохо приспособлена к реалиям на поле боя.

«Эта дама (САУ Caesar. — Ред.) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее», — рассказал он изданию 14 декабря.

Кроме того, Яцычин пожаловался и на слишком большие размеры Caesar. Он указал на то, что если вывести французскую гаубицу на открытое пространство, то через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня.

Ранее, 30 ноября, генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar. При этом в РАН усомнились в дополнительной поставке Францией артиллерийских установок. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Парижу самому нужно обеспечивать себя вооружениями.

За день до этого, глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Европейский союз не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев, признал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.