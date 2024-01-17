Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом 17 января заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце.

«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Оно содержит элементы гарантий [безопасности]», — сказал он.

Ранее, 13 января, сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

23 декабря стало известно, что шесть стран Европейского союза отказались присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Киева, о чем сообщил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибиг. В числе этих государств — Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

Комментируя это, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет 25 декабря заявил, что в ЕС с каждым днем будет возникать больше здравомыслия и всё больше лидеров европейских стран примут мирную сторону решения вопросов, возникающих в результате конфликта на Украине.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 12 июля этого года. Тогда в совместно принятой декларации отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Сообщалось, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает предоставление гарантий безопасности Киеву посягательством на безопасность РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.