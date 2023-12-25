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В Госдуме указали на появление здравомыслия в ЕС в вопросе украинского конфликта

Депутат Шеремет: в ЕС вырастет число сторонников России в украинском конфликте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Европейском союзе с каждым днем будет возникать больше здравомыслия и всё больше лидеров европейских стран примут мирную сторону решения вопросов, возникающих в результате конфликта на Украине. Об этом 25 декабря заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее стало известно, что шесть стран Европейского союза отказались присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Киева, о чем сообщил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибиг. В числе этих государств — Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

Как указал Шеремет, у руководителей европейских стран с каждым разом будет появляться всё больше здравомыслия касаемо украинского конфликта.

«Я думаю, что здравомыслие всё равно взыграет у европейских руководителей даже тех государств, которые еще совсем недавно были ярыми сторонниками нацистского киевского режима. Сегодня они радикально выступают против их любых инициатив, против их поддержки и против дальнейшего развития эскалации конфликта. Поэтому уверен, что с каждым разом будет становиться всё больше сторонников РФ. Той страны, которая на сегодняшний момент делает всё возможное, чтобы прекратить экспансию нацизма, в том числе и на европейские государства», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Шеремет выразил уверенность, что всё больше руководителей европейских государств будут принимать мирную сторону решения вопросов, связанных с украинским кризисом.

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Еще 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе отмечалось, что страны «группы семи» (G7) согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает предоставление гарантий безопасности Киеву посягательством на безопасность РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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