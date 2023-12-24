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Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза (ЕС), которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В офисе президента назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. <…> Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Сибига считает, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации, добавили в издании.

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В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде Киева на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что переговоры между западными странами на тему гарантий безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года.

Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат подразумевает, что США будут оказывать помощь Киеву, но не обещают принимать участие в боевых действиях.

12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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