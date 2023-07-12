Страны G7 утвердили принципы долгосрочных гарантий безопасности для Украины

Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой в среду, 12 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе. Документ цитирует издание Financial Times.

Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники. Приоритет также отдан системам ПВО. Кроме того, между странами будут осуществляться обмен разведывательной информацией, помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, обучение ее военнослужащих.

«Мы готовы предоставить Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности, современные наземные, морские и воздушные вооружения, а также экономическую помощь и ввести меры, чтобы обременить Россию экономическими и другими издержками», — указано в документе.

Предоставление данных гарантий требует от Киева проведения реформы судебной системы и гражданского контроля над Вооруженными силами.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал данное решение стран «Группы семи».

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

Решения приняты в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит 11–12 июля.