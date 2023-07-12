Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины

Страны G7 в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие принципы для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине, пообещав нарастить военную поддержку Киева. Об этом сообщила газета Financial Times в среду, 12 июля, со ссылкой на декларацию.

Согласно документу, обязательства будут включать поставки «современной военной техники по суше, воздуху и морю», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите. Взамен Киев, как отмечается, обязался провести реформы, включая изменения в судебной системе и гражданском контроле над Вооруженными силами (ВС).

«Сегодняшняя рамочная декларация и гарантии безопасности откроют возможность для прочных двусторонних обязательств», — прокомментировал согласование документа президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что приветствует данное решение стран «Группы семи».

«Я приветствую тот факт, что сегодня многие союзники возьмут на себя обязательство оказывать Украине долгосрочную помощь в области безопасности», — сказал он.

Издание добавляет, что странам, не входящим в G7, также предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

В тот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

В свою очередь в министерстве обороны Германии заявили о поставках еще двух установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5 в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Также стало известно, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере около ­­$65 млн, а также боевые машины и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.