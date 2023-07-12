Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли
Сюжет:

Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины

FT: страны G7 пообещали нарастить военную поддержку Украины в рамках декларации о гарантиях безопасности
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны G7 в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие принципы для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине, пообещав нарастить военную поддержку Киева. Об этом сообщила газета Financial Times в среду, 12 июля, со ссылкой на декларацию.

Согласно документу, обязательства будут включать поставки «современной военной техники по суше, воздуху и морю», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите. Взамен Киев, как отмечается, обязался провести реформы, включая изменения в судебной системе и гражданском контроле над Вооруженными силами (ВС).

«Сегодняшняя рамочная декларация и гарантии безопасности откроют возможность для прочных двусторонних обязательств», — прокомментировал согласование документа президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что приветствует данное решение стран «Группы семи».

«Я приветствую тот факт, что сегодня многие союзники возьмут на себя обязательство оказывать Украине долгосрочную помощь в области безопасности», — сказал он.

Издание добавляет, что странам, не входящим в G7, также предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.

У НАТО есть причина: какие решения по Украине примут на саммите в Вильнюсе
И как продвигается процесс вступления Швеции в альянс

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Накануне, 11 июля, Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

В тот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

В свою очередь в министерстве обороны Германии заявили о поставках еще двух установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5 в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Также стало известно, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере около ­­$65 млн, а также боевые машины и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023