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Макрон заявил о намерении посетить Киев в феврале

Макрон собирается посетить Киев в феврале для обсуждения поставок вооружений
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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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Президент Франции Эммануэль Макрон 17 января анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», — сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Как отметил Макрон, Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе самоходные гаубицы (САУ) Caesar. По словам французского лидера, поставки начинаются «в реальном времени, сразу после их объявления». Он пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат.

Помимо этого, Макрон заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом находится на финальной стадии. Он пообещал, что работа над ним будет завершена в ближайшие недели.

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Ранее в этот день Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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