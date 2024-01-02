Посол Франции в Киеве Весьер заявил о смене подхода к поддержке Украины
Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. Об этом во вторник, 2 января, в интервью телеканалу France Info заявил французский посол в Киеве Гаэль Весьер.
«Французская поддержка в поставках военной техники, естественно, продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — отметил дипломат.
По его словам, для реализации этой стратегии потребуется время, однако ее изменение поддерживает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая уже совершила пять визитов на Украину. На данный момент, ведется работа по организации шестой поездки, которая может состояться в ближайшее время, уточнил Весьер.
Ранее, 6 декабря, украинское издание Kyiv Post сообщило, что французская компания Verney-Carron, производящая стрелковые вооружения, продаст Киеву оружие по значительно завышенной цене. В частности, стоимость оружия для Украины на 20-30% превышает цены для внутреннего рынка Франции.
29 сентября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что считает продажу вооружений Украине «хорошей возможностью» для оборонной промышленности страны. По его словам, Франция больше не собирается опираться на оружейные запасы республики, она хочет, чтобы Украина закупала оружие напрямую у французских компаний.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.