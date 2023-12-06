Украинские СМИ сообщили о завышении Парижем цен на оружие для Киева

Французская компания Verney-Carron, производящая стрелковые вооружения, продаст Украине оружие по значительно завышенной цене. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило украинское издание Kyiv Post.

«Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для «Укрспецэкспорта» цены на 20–30% больше цен <…> за то же оружие, которое продается на французском гражданском рынке», — говорится в материале.

Уточняется, что в поставках оружия для Киева будут присутствовать снайперские винтовки и гранатометы.

Ранее, 29 сентября, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что считает продажу вооружений Украине «хорошей возможностью» для оборонной промышленности страны. По его словам, Франция больше не собирается опираться на оружейные запасы своей страны, она хочет, чтобы Украина закупала оружие напрямую у французских компаний. Он заявил, что страна будет способствовать созданию этого контакта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.