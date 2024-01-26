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Движение грузовиков ограничат весной в Хабаровске

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В Хабаровске на один месяц ограничат движение крупногабаритных транспортных средств. Это необходимо для сохранения целостности дорог в весенний период.

Ограничения будут действовать с 31 марта по 30 апреля. В этот период предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства может составлять 3,5 т. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Проезд ограничен по дорогам общего пользования и местного значения. Ограничение не распространяется на дороги федерального значения, а также на перевозчиков, которые осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров.

Аналогичные меры по запрету движения большегрузного транспорта будут приниматься летом при температуре воздуха выше +32 градусов.

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