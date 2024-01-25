Песков заявил об открытости России к переговорам по урегулированию на Украине
Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования ситуации на Украине. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Bloomberg.
«Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы реализовать их дипломатическим путем. В противном случае военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — сказал официальный представитель Кремля.
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