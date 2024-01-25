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В США подтвердили низкоуровневые отношения с Россией

Зампостпреда США при ООН Вуд: отношения России и США находятся на низком уровне
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Фото: TASS/Zuma/Yuki Iwamura
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Отношения России и США находятся на низком уровне, американская сторона связывается с российскими дипломатами только при необходимости. Об этом 25 января заявил журналистам заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что взаимодействие Соединенных Штатов с РФ находятся в не лучшей стадии и сводятся в основном к обсуждению вопросов работы диппредставительств.

«Мы взаимодействуем с ними [российскими дипломатами] в Нью-Йорке, когда нам приходится это делать. Отношения находятся на плохом уровне», — цитирует Вуда ТАСС.

Днем ранее Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что контактов между РФ и США практически нет. При этом Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону нечего обсуждать по теме стратегической стабильности.

Ранее, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.

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До этого, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ и считаться с ней.

Еще 5 ноября 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов Пескова, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.

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