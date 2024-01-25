В США подтвердили низкоуровневые отношения с Россией

Отношения России и США находятся на низком уровне, американская сторона связывается с российскими дипломатами только при необходимости. Об этом 25 января заявил журналистам заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что взаимодействие Соединенных Штатов с РФ находятся в не лучшей стадии и сводятся в основном к обсуждению вопросов работы диппредставительств.

«Мы взаимодействуем с ними [российскими дипломатами] в Нью-Йорке, когда нам приходится это делать. Отношения находятся на плохом уровне», — цитирует Вуда ТАСС.

Днем ранее Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что контактов между РФ и США практически нет. При этом Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону нечего обсуждать по теме стратегической стабильности.

Ранее, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.

До этого, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ и считаться с ней.

Еще 5 ноября 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов Пескова, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.