Путин заявил, что США придется находить с РФ точки соприкосновения

Соединенным Штатам придется находить точки соприкосновения с РФ, потому что им придется считаться с Россией. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал 17 декабря в своем Telegram-канале.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения с США, когда с их стороны постоянно звучат обвинения.

«Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — подчеркнул Путин.

Ранее, 15 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью каналу NBC News заявил, что Путин готов после выборов президента США работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности российской стороны. По словам Пескова, российский президент в первую очередь предпочтет более конструктивного и понимающего значимость диалога американского лидера.

До этого, 5 ноября, Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов пресс-секретаря президента РФ, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.