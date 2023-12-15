В Кремле указали на готовность Путина работать с любым адекватным лидером США

Президент РФ Владимир Путин готов после выборов президента США работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности российской стороны. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью каналу NBC News.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов на тему готовности Путина взаимодействовать с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае повторной победы последнего на предстоящих выборах.

«С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности», — сказал Песков.

По его словам, Путин в первую очередь предпочтет более конструктивного и понимающего значимость диалога американского лидера.

Ранее, 10 декабря, The Washington Post написала о боязни американских избирателей голосовать за Трампа из-за уголовных дел против них. По данным газеты, за последние несколько месяцев 25 из 84 избирателей, проголосовавших за него в ходе президентской гонки 2020 года, подверглись уголовному преследованию. Среди обвинений числятся подлог, ложные показания и подача фиктивных документов.

Днем ранее действующий президент США демократ Джо Байден выразил мнение, что возможная победа Трампа на президентских выборах 2024 года повлечет за собой множество угроз для американского государства. По словам Байдена, США не могут позволить себе такой риск. Тогда же The New York Times указала на угрозу развала НАТО в случае победы Трампа.

До этого, 7 декабря, экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

2 декабря Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Байдена, который, по его словам, является «разрушителем американской демократии». Экс-президент обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие» в стране.

В конце ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По его мнению, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.