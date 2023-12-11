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WP сообщила о боязни избирателей голосовать за Трампа из-за уголовных дел

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Фото: REUTERS/David Yeazell
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За последние несколько месяцев 25 из 84 избирателей экс-президента США, республиканца Дональда Трампа, проголосовавших за него в ходе президентской гонки 2020 года, подверглись уголовному преследованию. Теперь большинство из них боится делать свой выбор в пользу политика. Об этом в воскресенье, 10 декабря, написала американская газета The Washington Post.

Среди обвинений числятся подлог, ложные показания и подача фиктивных документов. В настоящий момент уже 10 из 25 человек согласились не голосовать в будущем за Дональда Трампа, если тот выйдет в финал гонки, передает Газета.ru. Они надеются, что это поможет завершить процесс формирования уголовного дела в положительном ключе.

Журналисты The Washington Post также пояснили, что данные расследования напрямую связаны с «заговором фальшивых избирателей Трампа» в ходе президентской гонки 2020 года.

Ранее в тот же день Трамп отказался давать показания в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Свое уголовное преследование он назвал вмешательством в грядущие выборы и охотой на ведьм.

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Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

В конце сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве.

Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Несмотря на суды и уголовные дела, Трамп обошел действующего главу Белого дома Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Так, за него бы отдали голос 47% граждан, тогда как за его главного оппонента только 43%.

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