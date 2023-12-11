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Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

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Фото: REUTERS/Brian Snyder\/File Photo
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Бывший американский лидер Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Об этом 10 декабря он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее предполагалось, что бывший президент США должен приехать в Нью-Йорк для выступления в суде в понедельник, 11 декабря.

«Я уже дал все возможные показания, и мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм. Я не буду давать показания в понедельник», — подчеркнул Трамп.

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Ранее, 6 ноября, команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. На телеканале CNN добавили, что бизнесмен превращает заседание в шоу.

По мнению бывшего американского лидера, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

В конце сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

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