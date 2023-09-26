Reuters сообщило о признании судом вины Трампа в мошенничестве

Суд в США признал бывшего американского лидера Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Об этом 26 сентября сообщило агентство Reuters.

«Судья Нью-Йорка… постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Решение было вынесено судьей Артуром Энгороном из суда штата Нью-Йорк в районе Манхэттен», — говорится в статье.

Отмечается, что Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

На данный момент бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Сам бизнесмен всё отрицает, заявляя, что его уголовное преследование — это попытка демократов помешать ему вернуться в Белый дом.

12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что арест бывшего американского лидера обнажил внутренние проблемы США, так как он был совершен по политическим мотивам.

24 августа Трамп был взят под арест по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия и через несколько часов вышел под залог на свободу.