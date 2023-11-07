Команда Трампа отметила удовлетворенность ходом судебного заседания

Команда бывшего президента США Дональда Трампа довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом 6 ноября сообщили на телеканале CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Трамп превращает заседание в шоу. Например, он использовал слова судьи, чтобы преподнести расследование в его отношении как политически мотивированное.

«Вот как он побеждает», — отметил источник CNN.

По мнению бывшего американского лидера, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Трамп также выразил надежду на то, что общественность наблюдает за этим «несправедливым судом».

Ранее, 1 октября, генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что уйдет в отставку, если Байден попросит его повлиять на расследование против бизнесмена. Однако он добавил, что это вряд ли произойдет. По его словам, действующий президент ранее ни разу не предпринял попытку вмешаться в ход расследования.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.