Байден предрек множество угроз США после возможной победы Трампа на выборах

Возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году влечет за собой множество угроз для американского государства. Такое мнение 9 декабря высказал нынешний глава государства, демократ Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, которая была посвящена сбору средств для его предвыборной кампании.

«Я хочу очень кратко поговорить о том, что, на мой взгляд, больше всего поставлено на карту на этих выборах. Я верю, что на карту поставлено будущее американской демократии. Буквально, на карту поставлено все. Позвольте мне внести ясность. Дональд Трамп представляет много угроз для страны, от права выбора до гражданских прав, права голоса и положения Америки в мире. Но самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это наша демократия, потому что, если мы потеряем это, мы потеряем всё», — привела пресс-служба Белого дома слова Байдена.

Американский лидер обратил внимание на то, что его предшественник стал первым в истории США проигравшим кандидатом в президентской гонке, который не признал волю своего народа.

Байден считает, что в случае возможной победы республиканца на выборах 2024 года, второй президентский срок Трампа окажется хуже первого.

«Он угрожает использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов», — сказал глава американского государства.

Он также напомнил о том, что Трамп пообещал не становиться диктатором в случае своей победы, «кроме первого дня». В ответ на это Байден с сарказмом сказал «слава Богу, что только на один день».

По словам американского лидера, Соединенные Штаты не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости, которая пройдет в 2026 году. Он заключил, что ему и его сторонникам снова «нужно выступить и сделать так, чтобы их голоса были услышаны».

В этот же день, 9 декабря, газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена.

Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

За день до этого Байден сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли решился бы снова стать главой государства, если бы его предшественник не объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, 2 декабря Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Байдена, который, по его словам, является «разрушителем американской демократии». Экс-президент обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие» в стране.

В середине ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.