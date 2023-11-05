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В Кремле указали на вину США в сворачивании отношений Москвы и Вашингтона

Песков: отношения РФ и США находятся на «нуле»
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Фото: REUTERS/Kevin Wurm
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Отношения РФ и США находятся на «нуле», заявил 5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что со временем странам придется восстановить диалог.

«Отношения находятся на нуле, и, я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков указал на то, что сворачивание отношений Москвы и Вашингтона произошло по инициативе американцев. Американский лидер Джо Байден должен будет поменять свою позицию на более конструктивную, считает он.

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Ранее, 23 октября, Песков заявил, что Москва согласна с Байденом в теме необходимости нового миропорядка, который должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. Представитель Кремля отметил, что новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга».

17 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: Российская Федерация никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Он призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратстабильности.

До этого, 26 июля, депутат Госдумы Александр Толмачев назвал «Известиям» главную причину кризиса в отношениях России и США. По его мнению, США постоянно пытаются учить Россию, как жить. До тех пор пока это будет продолжаться, говорить о нормализации отношений невозможно.

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