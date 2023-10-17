Посол Антонов призвал США направить «пыл эмоций» на сотрудничество с РФ

Россия и США могут иметь разные точки зрения, но опускаться до непристойных характеристик недопустимо, заявил 16 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Выпады против российского политического руководства считаем неприемлемыми и неуместными. Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию», — приводит его слова Telegram-канал посольства.

Антонов отметил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной — Российская Федерация никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Он призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых — поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом и изменением климата.

«И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве — опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — подчеркнул российский посол.

Комментарий российского посла в США прозвучал на фоне интервью американского президента Джо Байдена телеканалу CBS News 15 октября.

Президент США рассказал о том, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания и назвал цели на второй президентский срок. Среди них — урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе этой беседы Байден также заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Также он назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, однако на это потребуется время.