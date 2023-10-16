Байден назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден предполагает, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, однако на это потребуется время. Такую оценку 15 октября он привел в интервью телекомпании CBS.

«Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны понимают, что их безопасность и стабильность укрепятся, если произойдет нормализация отношений с Израилем», — сказал Байден.

Также отмечается, что американский лидер дал отрицательный ответ на вопрос о том, мертвы ли попытки нормализовать отношения между двумя странами. Он подчеркнул, что сделка между Саудовской Аравией и Израилем в конечном итоге будет заключена.

«На это потребуется время. Но направление, движение к нормализации, имеет смысл как для арабских стран, так и для Израиля», — заключил лидер США.

Ранее, 13 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия приостановила процесс нормализации отношений с Израилем. Соответствующие переговоры будут отложены. При их возобновлении вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо уделить особое внимание, отметил один из собеседников издания.

Другой источник издания проинформировал, что американская сторона на этой неделе потребовала от Саудовской Аравии выступить с осуждением действий палестинского движения ХАМАС, но министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался.

В мае портал Axios сообщал, что Белый дом хочет сделать дипломатический толчок для заключения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем в течение полугода. Тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посещал Джидду, где встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и обсудил возможность нормализации отношений с еврейским государством. После этого он отправился в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Отмечалось, что, если две ближневосточные страны заключат сделку, особое место в ней будет уделено палестинскому вопросу. В Саудовской Аравии не раз заявляли, что нормализация отношений с еврейским государством возможна лишь в том случае, если удастся добиться урегулирования между Израилем и Палестиной. Нетаньяху неоднократно говорил, что примирение между Израилем и Саудовской Аравией могло бы окончить палестино-израильский конфликт.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.