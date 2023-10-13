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Reuters узнало о приостановке процесса нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем

Reuters: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
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Фото: Global Look Press/Sui Xiankai
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Саудовская Аравия приостановила процесс нормализации отношений с Израилем, сообщило 13 октября агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, соответствующие переговоры будут отложены. При их возобновлении вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо уделить особое внимание, отметил один из собеседников издания.

Другой источник издания проинформировал, что США на этой неделе потребовали от Саудовской Аравии выступить с осуждением действий ХАМАС, но министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался.

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В мае портал Axios сообщал, что Белый дом хочет сделать дипломатический толчок для заключения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем в течение полугода. Тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посещал Джидду, где встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и обсудил возможность нормализации отношений с еврейским государством. После этого он отправился в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Отмечалось, если две ближневосточные страны заключат сделку, особое место в ней будет уделено палестинскому вопросу. В Саудовской Аравии не раз заявляли, что нормализация отношений с еврейским государством возможна лишь в том случае, если удастся добиться урегулирования между Израилем и Палестиной. Нетаньяху неоднократно говорил, что примирение между Израилем и Саудовской Аравией могло бы окончить палестино-израильский конфликт.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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