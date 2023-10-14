Байден чуть не упал при попытке подняться на сцену в Филадельфии

Президент США Джо Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Об этом 13 октября сообщило издание Daily Mail.

Байден дважды споткнулся на лестнице, но удержался, схватившись за перила. Американскому президенту нужно было преодолеть три ступеньки.

Ранее, 1 октября, Трамп заявил, что Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

27 сентября журнал The Spectator написал, что демократы обеспокоены физическим состоянием Байдена, которое может ухудшиться к выборам в 2024 году.

За день до этого портал Axios указал, что Байден всё чаще стал носить теннисную обувь вместо классических ботинок из-за участившихся случаев падения на публике.

4 сентября был опубликован опрос, который показал отношение американцев к своему президенту. По его результатам большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заверил, что с президентом США всё в порядке, а причиной падения якобы стал мешок с песком, о который запнулся Байден.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.