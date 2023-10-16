Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

Президент США Джо Байден 15 октября заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.

«Да, считаю», — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала CBS.

Как отметил американский президент, согласно концепции сосуществования Израиля и Палестины, будет создано независимое государство рядом с Израилем для 5 млн палестинцев, проживающих в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Также Байден сообщил об отсутствии свидетельств причастности Ирана к атакам ХАМАС против Израиля.

«Я не буду вдаваться в секретную информацию. Но если говорить коротко, то четких доказательств этого нет», — указал он.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне Нетаньяху и Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа.

11 октября израильский и американский главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху поблагодарил Байдена за сильные слова поддержки, а также за его безоговорочную поддержку государства Израиль.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.