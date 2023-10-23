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В Кремле согласились со словами Байдена о необходимости нового миропорядка

Песков — о словах Байдена: миру нужен новый порядок, но США не могут его построить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва абсолютно согласна с президентом США Джо Байденом, заявившим, что необходим новый миропорядок. Он должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. Об этом 23 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно согласны с [президентом США Джо] Байденом. Это редкий случай, когда мы абсолютно согласны: мир нуждается в новом миропорядке, свободном от попыток навязывать другим странам свою волю, решения», — сказал он.

Мир должен быть свободным от попыток концентрирования всех механизмов управления в руках одного государства, добавил представитель Кремля.

Он продолжил, что новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга» .

Песков напомнил, что у Байдена была еще одна фраза, что США могут создать такой порядок.

«И здесь мы не согласны, в этой части мы не согласны. США так или иначе, о каком бы миропорядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок, который крутится вокруг Соединенных Штатов Америки», — отметил он.

Песков заключил, что так больше не будет.

О том, что человечеству нужен новый миропорядок, который способны построить США, Байден заявил 20 октября в ходе предвыборного мероприятия. Политик отметил, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть.

13 октября спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш сообщил, что нынешняя международная система находится в плачевном состоянии: она не смогла успешно пройти испытание по управлению кризисами. По его словам, общий долг всех государств — создать мир, основанный на суверенном равенстве всех стран.

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До этого, 10 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. По его словам, мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ и уважение цивилизационного многообразия.

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