Спикер парламента Турции призвал к формированию нового миропорядка

Нынешняя международная система находится в плачевном состоянии: она не смогла успешно пройти испытание по управлению кризисами. С таким заявлением 13 октября выступил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на IX саммите председателей парламентов государств G20 в Нью-Дели.

«Мы сталкиваемся с несправедливой, неравноправной и, главное, неадекватной международной системой, которая не может найти решение ни одной проблемы, возникающей в мире. Поэтому очевидно, что нам необходима новая архитектура мирового порядка, которая позволит найти решения всех международных проблем, особенно голода, глобальной несправедливости, региональных и межгосударственных конфликтов», — передает слова политика турецкий телеканал NTV.

По его словам, общий долг всех государств — создать мир, основанный на суверенном равенстве всех стран.

Так спикер турецкого парламента прокомментировал ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Он также отметил, что единственным способом его разрешения является создание двух государств.

Ранее в этот день, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном также заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные государства предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.