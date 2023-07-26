В Госдуме назвали главную причину кризиса в отношениях России и США

США постоянно пытаются учить Россию, как жить, и до тех пор, пока это будет продолжаться, говорить о нормализации отношений невозможно. Об этом 26 июля «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее в этот день племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший указал на необходимость налаживания диалога с Россией на высоком уровне.

«Кеннеди-младший выступил за налаживание отношений между нашими странами. И это очень правильное намерение — ядерные сверхдержавы, члены Совета Безопасности ООН, не могут не коммуницировать, это нужно для глобальной стабильности. Даже если опустить глобальный аспект — за океаном, в тех же Штатах, живут наши люди, и мы не можем о них забывать», — сказал депутат.

При этом, как отметил парламентарий, эта теория наталкивается на реальность. Он указал на то, что американская политика превратилась в «день сурка». Каждые четыре года во время президентских выборов в США кандидаты говорят о том, как важно развивать отношения с Россией. Иногда эти кандидаты даже побеждают, остается неизменным одно — общий вектор политики Вашингтона, направленный на разрушение отношений с Москвой, подчеркнул Толмачев.

«За последние 20 лет у нас было две большие попытки улучшить отношения. Первая была при [44-м президенте США] Бараке Обаме — политика «перезагрузки». Закончилась эта прекрасная инициатива переворотом на Украине в 2014 году. Второй раз мы имели шанс улучшить отношения во время правления [45-го президента США] Дональда Трампа. Результат снова отрицательный. Уже во время президентства Джо Байдена Москва была вынуждена начать спецоперацию», — сказал он.

По мнению Толмачева, одна из причин ухудшения отношений Москвы и Вашингтона заключается в том, что США нарушают национальные интересы других стран, а не занимается своими внутренними проблемами.

«Причина ухудшения отношений между нашими странами — агрессивная, неоколониальная по своей природе политика Америки по отношению ко всему миру. Ее не исправить переговорами. Вашингтон постоянно пытается учить Россию, как жить, и до тех пор, пока это будет продолжаться, ни о каком добрососедстве говорить невозможно. На данном этапе нет никакого смысла вести переговоры со страной, которая хронически не исполняет договоренности и влезает в дела других государств. Поэтому сейчас мы просто будем делать свое дело без учета национальных интересов и реакций из-за океана», — заключил депутат.

В мае заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, однако она при этом не намерена поступаться своими собственными интересами.

В апреле президент РФ Владимир Путин указал на глубокий кризис в отношениях двух государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.