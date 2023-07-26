Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
Польша пожаловалась в Еврокомиссию на ФРГ из-за ввоза мусора в страну
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Армия
Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

В Госдуме назвали главную причину кризиса в отношениях России и США

Толмачев: пока США пытаются учить Россию жить, говорить о налаживании отношений невозможно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США постоянно пытаются учить Россию, как жить, и до тех пор, пока это будет продолжаться, говорить о нормализации отношений невозможно. Об этом 26 июля «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее в этот день племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший указал на необходимость налаживания диалога с Россией на высоком уровне.

«Кеннеди-младший выступил за налаживание отношений между нашими странами. И это очень правильное намерение — ядерные сверхдержавы, члены Совета Безопасности ООН, не могут не коммуницировать, это нужно для глобальной стабильности. Даже если опустить глобальный аспект — за океаном, в тех же Штатах, живут наши люди, и мы не можем о них забывать», — сказал депутат.

При этом, как отметил парламентарий, эта теория наталкивается на реальность. Он указал на то, что американская политика превратилась в «день сурка». Каждые четыре года во время президентских выборов в США кандидаты говорят о том, как важно развивать отношения с Россией. Иногда эти кандидаты даже побеждают, остается неизменным одно — общий вектор политики Вашингтона, направленный на разрушение отношений с Москвой, подчеркнул Толмачев.

«За последние 20 лет у нас было две большие попытки улучшить отношения. Первая была при [44-м президенте США] Бараке Обаме — политика «перезагрузки». Закончилась эта прекрасная инициатива переворотом на Украине в 2014 году. Второй раз мы имели шанс улучшить отношения во время правления [45-го президента США] Дональда Трампа. Результат снова отрицательный. Уже во время президентства Джо Байдена Москва была вынуждена начать спецоперацию», — сказал он.

По мнению Толмачева, одна из причин ухудшения отношений Москвы и Вашингтона заключается в том, что США нарушают национальные интересы других стран, а не занимается своими внутренними проблемами.

«Причина ухудшения отношений между нашими странами — агрессивная, неоколониальная по своей природе политика Америки по отношению ко всему миру. Ее не исправить переговорами. Вашингтон постоянно пытается учить Россию, как жить, и до тех пор, пока это будет продолжаться, ни о каком добрососедстве говорить невозможно. На данном этапе нет никакого смысла вести переговоры со страной, которая хронически не исполняет договоренности и влезает в дела других государств. Поэтому сейчас мы просто будем делать свое дело без учета национальных интересов и реакций из-за океана», — заключил депутат.

Голоса и связки: как кандидат от третьей силы повлияет на выборы в США
И какая из партий за его счет получит преимущество в 2024 году

В мае заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, однако она при этом не намерена поступаться своими собственными интересами.

В апреле президент РФ Владимир Путин указал на глубокий кризис в отношениях двух государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023