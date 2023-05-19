МИД отметил готовность России к диалогу с США без ущерба для своих интересов

Россия готова к диалогу с США, однако она при этом не намерена поступаться своими собственными интересами. Об этом 19 мая заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты доктринально объявили, что Россия является для них «острой угрозой», а своим стратегическим соперником назвали Китай.

«Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность. Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», — заявил Рябков в комментарии Первому каналу.

Ранее 19 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия успешно экспортирует существенные объемы вооружения, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США.

18 мая посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Соединенные Штаты за невозможностью поразить РФ пытаются навести смуту в российском обществе. Об этом он заявил, комментируя видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией с американской спецслужбой. По словам Антонова, «этот номер не пройдет», так как специальная военная операция (СВО) пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил России.

16 мая вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских спецслужбах — ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве. По словам политолога, из-за чего отношения между США и Россией не теплеют.

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

Тем временем Путин указал на глубокий кризис в отношениях двух государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.