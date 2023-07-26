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Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший указал на необходимость налаживания диалога с Россией на высоком уровне. Свою точку зрения он высказал во время выступления на мероприятии в мэрии Нью-Йорка.

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — заявил политик, чьи слова передает «РИА Новости».

Кеннеди-младший напомнил, что Советский Союз понес огромные потери во Второй мировой войне, и что, выстраивая отношения с СССР, его дядя, 35-й президент США, говорил, что Вашингтону нужно «поставить себя на их место».

Политик отметил, что его дядя и советский лидер Никита Хрущев смогли тогда добиться «необыкновенной дружбы» друг с другом, передает «Газета.Ru».

«Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — сказал Кеннеди-младший.

«Тогда американцы впервые услышали это. Они начали думать по-другому. <…> Важно подумать об этом и сегодня, потому что никто не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным в течение года. Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией», — отметил политик, добавив, что у Москвы «на тысячи больше ядерных вооружений», чем у США, однако, «похоже, никого это не волнует».

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Ранее, 7 июля, Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. Он отметил, что в европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Месяцем ранее он указывал на то, что политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из страны скотобойню. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Киева в конфликт против Москвы, в то время как все боевые действия между двумя странами Белый дом демонстрирует «в виде комикса», который многие американские граждане «уже проглотили».

Роберт Кеннеди – младший, сын покойного бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за выдвижение от Демократической партии на выборы в 2024 году.

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