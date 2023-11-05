В Кремле назвали условия контактов между президентами России и США

Контакты президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена возможны при обоюдном желании, заявил 5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для этого должны вызреть определенные условия, и это должно быть при обоюдном желании и готовности», — сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков обратил внимание на то, что российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. По его словам, сворачивание отношений США и России произошло по инициативе американцев.

До этого, 17 октября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: РФ никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Он призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратстабильности.

В последний раз личная встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года.